Oroscopo marzo 2018 Capricorno: è il momento delle conferme

Per i nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio sarà un mese ricco di conferme ma segnato dal tanto lavoro: ecco allora le previsioni dell’oroscopo di marzo 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno, determinati e saggi.

Come i mesi precedenti, anche questo terzo mese dell’anno sarà un periodo di conferme per i nati sotto il segno del Capricorno: data la caratteristica necessità di programmare qualsiasi cosa, all’orizzonte non c’è nulla di sorprendente se non le mosse già studiate per arrivare dritti al successo. Nel lavoro potranno esserci alcune discussioni tra colleghi, soci o collaboratori ma niente di difficile risoluzione: la primavera porterà infatti con sé un periodo di umore decisamente positivo.

Per i nati sotto il segno del Capricorno, marzo sembra essere un mese di grandi emozioni anche nell’amore: questo inizio di primavera renderà ancora più solidi i rapporti delle coppie stabili ma sarà anche un momento decisivo per andare alla ricerca di nuove occasioni e, per i single, di conoscere persone nuove.