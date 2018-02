Oroscopo marzo 2018 Cancro: talvolta è meglio tornare sui propri passi

Amore e serenità per i nati tra il 22 giungo e il 22 luglio: ecco l’oroscopo del mese di marzo 2018 per i nati sotto il segno del Cancro, sentimentali ma estremamente testardi.

E’ un mese all’insegna dell’amore quello previsto dalle stelle per i nati sotto il segno del Cancro: complice la presenza di Venere nel segno, infatti, i Cancro riserveranno gran parte delle loro attenzioni alla sfera amorosa. Amore sì ma, soprattutto, per gli altri: importante per i Cancro sarà cercare di essere più tolleranti con il proprio partner per poter così esprimere al meglio i propri sentimenti. Per i single, invece, è possibile l’arrivo di un nuovo amore.

Dopo l’impegno speso durante i primi mesi dell’anno, in ambito lavorativo potrebbero arrivare dei miglioramenti. In generale sarà un mese sereno ma, nonostante alcune soddisfazioni siano dietro l’angolo, è buona cosa non smettere di impegnarsi, continuare a perseguire i propri obiettivi e tornare sui propri passi se ci si accorge di star prendendo la strada sbagliata.