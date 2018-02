Oroscopo marzo 2018 Bilancia: mettete un freno alla vostra istintività

Un mese un po’ confuso ma dai risvolti positivi per i nati tra il 23 settembre e 22 ottobre: ecco quindi le previsioni dell’oroscopo di marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia, giusti e sempre attratti dalla bellezza.

I nati sotto il segno della Bilancia vedranno in marzo, questo terzo mese dell’anno oramai alle porte, un periodo di netto recupero soprattutto nel lavoro: dopo un febbraio complicato, periodo in cui molti hanno chiuso situazioni lavorative poco piacevoli, a marzo potrete tornare a risalire. Alcune giornate, in particolare quella del 17 marzo, potrebbero essere dense di incomprensioni e litigi: bando all’impetuosità, siate sempre molto pazienti e tutto andrà per il meglio.

Così come per il lavoro, la situazione sembra migliorare anche in amore: chi ha chiuso le porte ad una storia oramai sull’orlo del fallimento potrebbe incontrare una persona che tornerà a fargli battere il cuore. L’ultima di settimana del mese sarà però un po’ meno positiva: potreste essere infatti un po’ stanchi, motivo per cui sarà meglio non azzardare troppo.