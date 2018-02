Oroscopo marzo 2018 Acquario: nuove opportunità all’orizzonte

Dopo i malumori del mese appena passato, per i nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio è in arrivo un periodo ricco di positività: ecco le previsioni dell’oroscopo di marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario, intelligenti e pieni di immaginazione.

Dopo i malumori e il periodo di fermo avuto sino al mese appena concluso, per gli Acquario (anche quelli più sfiduciati) arriverà finalmente un momento di svolta con diverse possibilità di rimettersi in gioco: in ambito lavorativo, anche chi lavora da anni nello stesso ambiente riuscirà ad emergere per le sue capacità tanto che potrebbero anche arrivare nuove ed interessanti proposte a movimentare una situazione ferma da anni.

Il mese di marzo è un toccasana anche per l’amore: è questo il periodo giusto per rafforzare i rapporti nati da poco ma anche per conoscere nuove persone. Le coppie, se serene, procederanno a gonfie vele mentre quelle in cui esistono già problemi potrebbero incontrare un momento di crisi: se agli Acquario non vengono date le giuste attenzioni, infatti, in questo periodo potrebbero finire con l’andare a cercarle altrove.