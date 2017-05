Oroscopo maggio 2017 di Paolo Fox: ecco cosa aspetta tutti i segni dello zodiaco

Cosa dicono le previsioni di Paolo Fox per il mese di maggio 2017? Cosa vi riserva l’oroscopo? Scopriamo ciò che aspetta tutti i segni zodiacali in tema di amore, successo e lavoro.

Ariete: lo sentite il transito di Venere da febbraio? E’ ancora in atto e proseguirà anche a maggio permettendovi di vivere una situazione sentimentale in stato di grazia, sarete letteralmente irresistibili. Anche il lavoro si muove nella giusta direzione, al punto che potreste avere interessanti proposte nel giro dei prossimi mesi.

Toro: se hai un progetto professionale anche ambizioso questo mese potrebbe essere quello giusto per realizzarlo. Terreno fertile anche in amore, dopo il 20 maggio potrebbero esserci passioni sfrenate.

Gemelli: maggio potrebbe portare dei “tagli” ma non necessariamente negativi. Infatti la tua serenità potrebbe guadagnarci. Positivo l’amore: talmente carichi e seduttivi da poter arrivare a vivere due storie parallele.

Cancro: lavorativamente parlando siete bloccati, ci sono parecchie situazioni che provocano disagio. Sentimentalmente, invece, si scioglieranno tanti dubbi fra cui chi scegliere tra due persone che vogliono il tuo amore.

Leone: finalmente la svolta, qualcuno di voi sta già incassando le prime conferme sul lavoro. Concluderete positivamente un accordo o un contratto. In amore fate chiarezza e cercate di capire chi e cosa davvero desiderate. Evitate le inutili tentazioni.

Vergine: state lastricando la strada per un successo professionale che in autunno esploderà. Momento di grande sperimentazione e cambi; in amore invece calma piatta. Andrete avanti spesso con troppa poca convinzione.

Bilancia: ancora stasi e attesa; c’è crescita lavorativa ma Venere resta in opposizione. Attendi almeno fino a giugno, sarà lì che arriveranno le prime risposte. E’ mesi che per alcuni di voi la situazione sentimentale è dura, chi ha resistito dovrebbe iniziare a godersi la discesa.

Scorpione: ancora forte stress vissuto nell’ambiente lavorativo, tante ostilità ingestibili che ti hanno messo alla prova. Il male provato si è riversato anche nell’amore; stemperate queste tensioni dolorose.

Sagittario: avrete l’occasione di mostrare quanto valete, ma supportate questa chance con una solida preparazione. L’amore va a gonfie vele: sia per i single che per le coppie.

Capricorno: polemiche al lavoro, soprattutto se hai iniziato un progetto difficile da portare avanti, cerca nuove alleanze e collaborazioni. In amore le prime due settimane di maggio porteranno occasioni di conciliazione.

Acquario: finalmente in risalita dopo un aprile per nulla glorioso. Troverete finalmente buonsenso e pioveranno interessanti proposte da non sottovalutare. Alcuni di voi potrebbero iniziare a sentire il desiderio di un figlio.

Pesci: tensione professionale che vi porterà nervosismo e stati improvvisi di insicurezza. In amore le storie che nascono a maggio sono poche chiare e chi è in coppia non ha ancora risolto alcuni problemi di base. Persone invidiose del tuo successo potrebbero metterti i bastoni tra le ruote.