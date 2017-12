Oroscopo gennaio 2018, segno per segno: le previsioni del primo mese del nuovo anno

Dopo la classifica dei segni favoriti per il prossimo, iniziamo con la consueta carrellata dell’oroscopo 2018 con una visione generale e segno per segno delle previsioni del mese di gennaio. In generale, questo primo mese dell’anno – quasi come fosse di buon auspicio per tutto il corso del 2018 – richiede a quasi tutti i segni di dare particolare attenzione ai sentimenti e alle relazioni. Ma non solo: è anche il momento per scoprire la nostra intuitività.

Uno dei giorni più significativi del mese di gennaio 2018 sarà il 2, quando la Luna Piena sarà in Cancro ma anche Giove in Scorpione e Nettuno in Pesci. Grazie a questo importante trigono, andrà a crearsi un equilibrio ottimale sia per le emozioni, sia per la creatività così come per le intuizioni. Nella stessa giornata, Urano contribuirà a spazzare via dai cieli molte delle nubi di pessimismo e indecisione che da tempo perseguitavano molti segni.

Dal giorno 11 gennaio 2018, i segni di Terra e d’Acqua – ad eccezione del Cancro – riusciranno finalmente a dirigersi verso quella che credono essere la strada giusta. Sarà un periodo più complesso per i segni di Fuoco che si troveranno a dover pianificare molto più del solito per ottenere buoni risultati.