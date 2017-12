Oroscopo gennaio 2018 Sagittario: è il momento di tornare con i piedi per terra

A segnare un cambio radicale per i nati sotto il segno del Sagittario sarà l’11 gennaio, giornata durante la quale Mercurio abbandonerà il segno per passare in Capricorno. Sarà quindi questo passaggio che determinerà per i nati sotto il segno del Sagittario un periodo serio e improntato alla rigorosità. Ecco allora l’oroscopo del mese di gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario…

Dimenticate, almeno per un po’, viaggi e cose nuove: Mercurio in Capricorno vi riporterà infatti con i piedi per terra, spingendovi a essere meno razionali ma soprattutto meno sognatori. E’ tempo quindi di ripensare agli aspetti più pratici della vita, dal lavoro alla sfera economica. Sarà proprio quest’ultima a risentire negativamente di questo nuovo anno, che potrebbe talvolta risultare difficile e stressante.

Gennaio 2018, così come il resto dell’anno, rappresenta quindi per i Sagittario un momento di svolta, positiva o negativa. In generale, tutti coloro che hanno già optato per un grande cambiamento nella propria vita potrebbero vedere arrivare il momento di svolta positiva. I Sagittario che invece da tempo provano a sfondare in un campo potrebbero doversi ricredere e pensare di cambiare il proprio lavoro. Va da sè, infine, che per i nati sotto questo segno è il momento giusto anche per provare ad aprire un’impresa.