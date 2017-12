Oroscopo gennaio 2018 Pesci: tutto diventa più rassicurante

Non c’è che dire, il 2018 inizia alla grande stando all’oroscopo di gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci. Merito di questo periodo assolutamente positivo sarà Saturno, lo stesso Pianeta che ha messo per molto tempo i bastoni tra le ruote e che ora sarà artefice di buona sorte.

L’arrivo di Saturno in Scorpione stravolgerà inevitabilmente i piani di tutti i segni zodiacali anche se, ad alcuni, andrà molto meglio che ad altri. E’ il caso dei nati sotto il segno dei Pesci che, dopo anni di difficoltà, vedranno finalmente arrivare un periodo di stabilità in quasi tutti gli ambiti della propria vita, da quello sentimentale a quello economico. Ciò che salterà subito all’occhio sarà un netto aumento della sicurezza in voi stessi, cosa che vi farà sentire meglio ma soprattutto molto più volenterosi e predisposti a cogliere al volo le opportunità.

Il mese di gennaio 2018 sarà, per i nati sotto il segno dei Pesci, anche il mese della svolta dal punto di vista sentimentale: le coppie di lungo corso ritroveranno energia e voglia di stare insieme, tanto da poter sembrare quasi adolescenti in preda ai primi amori. Di questo periodo roseo ne gioveranno anche i single che potrebbero riuscire ad incontrare persone così speciali da iniziare relazioni stabili: in ogni caso, comunque, non mancheranno le occasioni per fare nuove conoscenze.