Oroscopo gennaio 2018 Leone: non lasciatevi schiacchiare dal peso delle difficoltà

Così come per il Cancro, anche l’oroscopo del mese di gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Leone segnerà un periodo di nervosismo e insofferenza. In questo caso, però, non è la stanchezza a far da padrona: il mese che sta per aprirsi sarà infatti segnato da numerosi contrattempi e intoppi che renderanno la quotidianità molto più snervante del solito.

In particolare, a rendere la vita difficile ai nati sotto il segno del Leone sarà proprio la famiglia: in questo mese post-festivo, infatti, sembra che gli equilibri familiari tenderanno ad incrinarsi. Potranno quindi esserci scontri con i figli, con i genitori ma anche accesi diverbi con il partner. In ultimo, lo stress dovuto al lavoro renderà ancora più insofferenti i nati sotto il segno del Leone che troveranno particolarmente difficile essere razionali e pacati nelle discussioni.

Il nostro consiglio è di provare a sopportare questo periodo che potremmo definire irrequieto; sarà quindi importante riallineare mente e corpo ma anche provare, nel limite del possibile, a prendere tempo per se stessi e per la propria indipendenza.