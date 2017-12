Oroscopo gennaio 2018 Capricorno: con Saturno nel segno inizia un nuovo ciclo della vostra vita

Il 2018 segna un anno di grandi svolte per i nati sotto il segno del Capricorno. Il nuovo anno inizia infatti con Saturno nel segno, pianeta guida proprio del Capricorno. Impossibile dire se questo sarà l’anno migliore o peggiore della propria vita, di certo sarà diretta conseguenza delle scelte fatte in passato.

E’ un 2018 importantissimo per i nati sotto il segno del Capricorno che – da gennaio e per i prossimi due anni – di troveranno a dover fare i conti con Saturno nel segno. Il loro pianeta guida li condurrà quindi verso quelle che sono le strade spianate sino ad oggi, giuste o sbagliate che siano. Impossibile quindi affermare, come anticipato, cosa aspettarsi dal 2018: ciò che è certo è che Saturno svolgerà un ruolo fondamentale nelle scelte di vita.

Ma non è tutto: il disegno astrale dei Capricorno porterà con sé anche un periodo di ricerca interiore, ma soprattutto di introspezione atta a conoscere maggiormente il proprio carattere così come le proprie attitudini, emozioni ma anche i propri sentimenti. Tornerà anche l’ottimismo e con questo anche la voglia di fare e creare nuovi progetti.