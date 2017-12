Oroscopo gennaio 2018 Bilancia: in arrivo un mese complicato

Continuiamo la nostra carrellata di previsioni zodiacali con l’oroscopo del mese di gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia. Come per molti altri segni, anche la Bilancia si troverà ad affrontare un mese particolare ed insolito, ma soprattutto particolarmente faticoso sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale. Ma vediamo nel dettaglio…

Sole, Mercurio e Venere in aspetto difficile potrebbero causare non pochi problemi ai nati sotto al segno della Bilancia. Queste persone si troveranno infatti ad affrontare un mese di gennaio 2018 particolarmente stancante, caratterizzato da malumori, insoddisfazioni ma anche tanta stanchezza fisica dovuta soprattutto ai tanti impegni lavorativi. In ambito professionale, infatti, non mancheranno i contrattempi: vi saranno momenti di forte disagio da combattere stringendo i denti.

Complice soprattutto il transito di Saturno, i nati sotto il segno della Bilancia dovranno affrontare un periodo di malinconia, tristezza e di riflessione. Sebbene possa sembrare particolarmente negativo, il mese che sta per aprirsi rappresenta però anche l’occasione perfetta per ristabilire gli equilibri familiari. Per i nati sotto il segno della Bilancia sarà fondamentale liberarsi dal peso di situazioni che non piacciono o di vecchie incomprensioni.