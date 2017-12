Oroscopo gennaio 2018 Acquario: assecondate il vostro bisogno di solitudine

Così come per molti altri segni, anche per i nati sotto il segno dell’Acquario il 2018 sarà un anno del tutto particolare e a tratti anomalo. Ecco allora l’oroscopo del mese di gennaio 2018 per i nati sotto questo segno…

Il mese di gennaio 2018 si apre con un periodo di forte introspezione durante il quale, anche i più distratti, sentiranno la necessità di stare da soli e di prendersi del tempo per assecondare le proprie necessità personali. Il nostro suggerimento per gli Acquario è quello di assecondare la propria voglia di solitudine, così da poter conoscere in modo sempre più approfondito se stessi.

A rendere ancora più particolare questo mese di gennaio 2018 saranno Sole, Venere, Mercurio e Saturno, posizionati nella dodicesima casa. I nati sotto il segno dell’Acquario troveranno quindi un nuovo senso di spiritualità, motivo per il quale sarà utile pensare a dedicarsi al volontariato o ad attività che possano aiutare anche gli altri. Non mancheranno le difficoltà, soprattutto in amore e in ambito professionale. Sul lavoro gli Acquario potrebbero incontrare difficoltà nel portare a termine i propri progetti mentre in amore potrebbero perdere tempo con vere e proprie avventure fini a se stesse, che di certo non porteranno a relazioni più solide.