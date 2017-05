Oroscopo Gemelli giugno 2017 secondo Paolo Fox: tra seduzione e incomprensioni

Giugno si presenta, per i nati sotto il segno dei Gemelli, come un mese ricco di dissonanze a partire da qualche brutto tiro che vi gioca la Luna. Dovrete essere attenti nell’ascoltarvi: ci saranno giorni in cui sarà utile riposarsi ed evitare mosse azzardate mentre altri serviranno a colpire e fare centro sfruttando appieno le energie positive.

Metà mese sarà il periodo di maggior vigore, in cui potreste anche ricevere delle risposte che ormai non speravate più di sentire. Saturno resta in opposizione, ma ricordate che questo transito sta per terminare. Fatti forza del fatto che Mercurio, invece, è con te. Martedì 13 e mercoledì 14 appuntamenti importanti. Trovate la forza di chiudere situazioni di lavoro ambigue che non vi portano da nessuna parte.

Il Sole in transito ti assisterà e farà brillare in campo sentimentale: sfruttalo appieno. Sarete seduttivi e intriganti. Intorno alla fine dell’anno avrete il meglio e raccoglierete i frutti di questa svolta positiva che inizia proprio ora.