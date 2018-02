Oroscopo febbraio 2018 Vergine: la sfera lavorativa richiederà sempre più impegno

Cosa prevede l’oroscopo di febbraio 2018 per il segno della Vergine? Secondo le stelle, questo secondo mese dell’anno potrebbe essere molto positivo per l’amore ma sfiancante nel lavoro: ecco le previsioni per i nati tra il 24 agosto e il 22 settembre.

L’oroscopo 2018 del mese di febbraio prevede un periodo molto complesso per i nati sotto il segno della Vergine, almeno dal punto di vista lavorativo. La sfera professionale vi richiederà infatti sempre più impegno, situazione che alla lunga andrà ad influire negativamente sulla vostra soglia di stress: questo potrebbe causare non pochi incidenti che, almeno all’apparenza, sembreranno allontanarvi dai vostri obiettivi. Tenete duro: con poco sforzo in più riuscirete comunque ad ottenere i risultati sperati.

Le stelle prevedono un periodo decisamente migliore per l’amore. Stando all’oroscopo di febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine, infatti, i single potrebbero avere ancora molte occasioni di trovare qualcuno che gli faccia battere il cuore. Le coppie, invece, avranno l’opportunità di far diventare sempre più intima e profonda la relazione: non è da escludere un momento o evento particolarmente felice nel corso degli ultimi dieci giorni del mese