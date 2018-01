Oroscopo febbraio 2018 Toro: attenzione a non cedere al nervosismo

Sarà un periodo complicato per i nati sotto il segno del Toro. Il mese di febbraio 2018 porta infatti con sé numerose controversie che potrebbero portare nervosismo e irrequietezza nella vostra vita. Attenzione quindi a non lasciarvi andare alla rabbia: con una buona dose di pazienza riuscirete ad affrontare anche le situazioni più spiacevoli. Ricordate che, soprattutto in ambito familiare, le divergenze potrebbero anche servire a confermare e ribadire la vostra posizione.

L’oroscopo del mese di febbraio 2018 prevede discussioni e difficoltà anche in ambito professionale. Sebbene al lavoro continuerete ad impegnarvi come vostro solito, durante il periodo che sta per aprirsi sarete molto meno collaborativi rispetto al normale e tenderete ad essere ipercritici davanti alle cose che non vanno. Attenti però a non intestardirvi troppo e, soprattutto, a creare asti tra colleghi: questo momento “no” è passeggero ma, se non preso con la dovuta cautela, potrebbe portare a ripercussioni anche per il periodo futuro.

Se la prima parte del mese potrebbe suscitare discussioni anche con il partner, dal 15 febbraio le questioni amorose inizieranno ad andare a gonfie vele. Grazie all’arrivo di Venere in Pesci, infatti, tutti i nati sotto il segno del Toro si troveranno a vivere numerosi momenti di intimità con il proprio partner come non succedeva da tempo. Buone notizie in arrivo anche per i single che, in questo mese di febbraio 2018, potranno fare numerose conoscenze e vivere molte notti di passione.