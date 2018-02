Oroscopo febbraio 2018 Scorpione: i tanti impegni vi metteranno a dura prova

Procediamo nel raccontarvi l’oroscopo 2018 del mese di febbraio con le previsioni per il segno dello Scorpione: stress e tanto impegno sul lavoro ma ottime notizie dal fronte amoroso per i nati tra il 23 ottobre e il 22 novembre. Ecco cosa prevedono le stelle per gli Scorpione,

L’oroscopo del mese di febbraio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione non lascia dubbi: sarà un periodo molto positivo ma, nonostante questo, non mancherà una buona dose di stress. In particolare, in ambito lavorativo sarete molto attivi ma i tanti impegni tenderanno a mettervi a dura prova: non sono da escludersi imprevisti e richieste improvvise ma l’importante è non demordere. Tenete duro e, verso la fine del mese, potrete godere di interessanti novità.

L’oroscopo del mese di febbraio 2018 degli Scorpione porta ottime notizie anche per l’amore: questo secondo mese dell’anno farà sì che vadano a chiarirsi situazioni ed incomprensioni lasciate in sospeso. Se le coppie potranno quindi godere di una tranquillità ritrovata, i single potrebbero anche conoscere qualcuno che in un prossimo futuro potrebbe rivelarsi molto interessante.