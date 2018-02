Oroscopo febbraio 2018 Sagittario: è importante tenere a bada lo stress

Cosa prevede l’oroscopo di febbraio 2018 per il segno del Sagittario? Incomprensioni e difficoltà in amore ma anche necessità di fare chiarezza: ecco cosa prevedono le stelle per i nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre.

Continuiamo la nostra carrellata di previsioni zodiacali con l’oroscopo di febbraio 2018 per il segno del Sagittario. Cosa hanno in serbo le stelle, in questo secondo mese dell’anno, per i nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre? Per i nati sotto questo segno si preannuncia un periodo complicato, fatto di incomprensioni e necessità di far luce su aspetti della nostra vita da tempo trascurati. I Sagittario si troveranno a dover far fronte anche a numerosi impegni in ambito professionale che potrebbero portare ad accumulare moltissimo stress.

L’oroscopo del mese di febbraio 2018 per i Sagittario pone l’attenzione soprattutto sull’amore: come anticipato, i rapporti di coppia vivranno momenti molto difficili, minati da incomprensioni e conseguenti litigi. Nonostante il passare dei giorni, alcune questioni torneranno continuamente a galla: questo sarà sintomo della necessità di fare chiarezza per non incorrere in discussioni dai risvolti troppo negativi. L’ultima decade del mese potrebbe invece rivelarsi molto positiva per i single: non è escluso, infatti, che i Sagittario potranno incontrare una persona che non vedono da molto e che potrebbe rivelarsi anche quella giusta per la vita.