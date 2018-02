Oroscopo febbraio 2018 Pesci: è un periodo di grandi prove

Terminiamo la carrellata di previsioni dell’oroscopo di febbraio 2018 con il segno dei Pesci. Problemi in amore ma buone speranze di successo sul lavoro per i nati tra il 20 febbraio e 20 marzo: ecco allora cosa hanno in serbo le stelle per questo segno.

Secondo l’oroscopo di questo secondo mese del 2018, i nati sotto il segno dei Pesci dovranno fare i conti con un mese di febbraio non del tutto semplice. In particolare, sul lavoro bisognerà inizialmente affrontare la solita (e faticosa) routine: solo intorno alla fine del mese, invece, i nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo avranno modo di cogliere alcune opportunità di successo. Tenete quindi duro almeno sino all’ultima decade del mese: nonostante la stanchezza, infatti, le buone notizie sono all’orizzonte

Periodo complicato per i Pesci anche dal punto di vista dell’amore: i rapporti di coppia verranno infatti messi a dura prova, sia da possibili problemi sia da un eventuale distaccamento del partner. Dovrete quindi faticare moltissimo per ripristinare l’equilibrio della relazione. I single, invece, avranno modo di divertirsi e conoscere persone nuove anche se non sarà febbraio il mese giusto per trovare l’anima gemella.