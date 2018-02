Oroscopo febbraio 2018 Leone: è tempo di portare a casa grandi risultati

Incomprensioni in amore ma grandi soddisfazioni in ambito professionale per i nati tra il 23 luglio e il 23 agosto: è questo ciò che prevedono le stelle per il mese di febbraio. Ecco allora l’oroscopo del mese di febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Leone.

L’arrivo di febbraio porta con sé numerose novità: l’oroscopo di febbraio 2018 prevede – almeno per i nati sotto il segno del Leone – interessanti ed inaspettati cambiamenti su fronte lavorativo. Venere aiuterà infatti a farvi ritrovare la calma perduta nel corso dei mesi passati e vi stimolerà a mettere tutto l’impegno possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati. Attenzione però alle spese: è probabile qualche imprevisto.

Se l’oroscopo 2018 per il Leone prevede un febbraio molto positivo per il lavoro, la sfera amorosa sarà invece densa di difficoltà. Già dai primi giorni del mese, infatti, i nati tra il 23 luglio e il 23 agosto risentiranno di incomprensioni all’interno della coppia che potrebbero trasformarsi in fastidiosi litigi difficili da risolvere. A rendere ancora più difficili i rapporti d’amore sarà anche il probabile ritorno di una vecchia fiamma che potrebbe andare ad incrinare l’equilibrio delle relazioni meno salde.