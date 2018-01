Oroscopo febbraio 2018 Leone: è il mese dalla passione, del coraggio e della fiducia in sé

L’ingresso di Marte nel segno del Sagittario non può che portare grandi novità nella vita dei nati sotto il segno del Leone. L‘oroscopo del mese di febbraio 2018 prevede infatti un periodo di passioni, di coraggio ma anche di forte fiducia in se stessi. Fate attenzione però: la troppa fiducia in sé potrebbe portarvi a vedere le cose distorte nonché ad allontanare da voi persone che vi volevano bene.

Dimenticate il nervosismo ma anche la stanchezza accumulate nel corso degli ultimi mesi del 2017 così come durante i primi giorni di gennaio 2018. L’arrivo di Marte in Sagittario darà a voi Leone un momento per respirare aria di novità e di positività. In particolare, grazie a questo pianeta avrete modo di raggiungere molti degli obiettivi a cui aspiravate da tempo sia in ambito professionale sia in quello personale. Insieme a questo periodo di rinnovata energia arriverà anche la necessità di prendere decisioni: inutile però consigliarvi di valutare bene tutte le scelte che vi troverete di fronte. A febbraio non ci sarà modo di fermarvi e deciderete sempre e comunque di petto.

L’oroscopo di febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Leone è positivo anche per le relazioni. Saranno tante le conquiste fatte dai single nati sotto questo segno ma anche le novità nelle coppie di lunga data.