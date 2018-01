Oroscopo febbraio 2018: le previsioni segno per segno

Il primo mese dell’anno sta per volgere al termine ed è quindi tempo di pensare all’oroscopo di febbraio 2018. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali? Se durante la prima decade non vi saranno particolari novità, il 10 febbraio Venere entrerà nel segno dei Pesci. Questo avvenimento provocherà reazioni emotive in molti segni: in particolare, saranno in molti a percepire una maggiore necessità di attenzioni amorose, tenerezza ma anche conferme.

Venere non smetterà però di essere tra i pianeti protagonisti dell’oroscopo di febbraio 2018. Il 22esimo giorno del mese, infatti, si unirà a Nettuno trasformando gli innamoramenti – quasi platonici – dei giorni precedenti in qualcosa di più concreto. Tutti coloro che hanno iniziato una nuova relazione o che hanno ripreso le redini di una storia “datata” dovranno riuscire a coinvolgere totalmente il partner, sia fisicamente che mentalmente.

Questo periodo segnato dall’amore come costante avrà però vita abbastanza breve. La quadratura tra Marte e Venere, prevista per il 25 febbraio, porterà molti degli equilibri interni alle coppie a rompersi, provocando malcontenti ma anche litigi o addirittura rotture. Ciò che caratterizzerà queste discussioni saranno bugie, inganni ma anche semplici sospetti: il nostro consiglio è di provare ad essere schietti e chiari, così da limitare al massimo tali incomprensioni. Tra i segni più esposti a delusioni, soprattutto d’amore, troviamo i Pesci ma anche la Vergine, i Gemelli e il Sagittario.