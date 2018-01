Oroscopo febbraio 2018 Gemelli: è tempo di lavorare per rendere stabile la vostra vita

Come per molti altri segni, anche per i Gemelli il mese di febbraio 2018 si prospetta molto caotico e altalenante. In particolare, grazie a Mercurio in Acquario, sino al giorno 17 i nati sotto il segno dei Gemelli potranno approfittare di giornate lavorative molto proficue che garantiranno soddisfazioni professionali quasi immediate. E’ il momento giusto per proporre i vostri progetti ai superiori ma anche per emergere dalla mischia facendo notare a tutti l’impegno profuso per portare a termine gli obiettivi prefissati.

Non è però tutto oro quel che luccica e la voglia di fare, soprattutto a livello professionale, svanirà quasi completamente a partire dal 18 febbraio. Quando Mercurio si sposterà nel segno dei Pesci, infatti, vi troverete a dover fare i conti con una repentina perdita di quella verve brillante che era stata con voi sino a qualche giorno prima, ma non solo. E’ possibile che la vostra percezione vi porti a vedere la vostra vita come troppo instabile, in balia degli eventi. Attenzione però: anche quando pensate di non poter controllare ciò che succede intorno a voi, ricordate che c’è sempre un modo per prendere in mano le redini della situazione.

E in amore? L’oroscopo del mese di febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli non è particolarmente positivo nemmeno per l’amore. I single si troveranno infatti ad incontrare numerose persone, molte delle quali però sfuggevoli e ambigue. Anche chi vive relazioni di coppia potrebbe trovare il partner poco presente e disinteressato.