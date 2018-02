Oroscopo febbraio 2018 Capricorno: nuove opportunità all’orizzonte

Proseguiamo con l’oroscopo del mese di febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno… Cosa avranno in serbo le stelle per i nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio? Situazioni bollenti per le coppie e ottime possibilità al lavoro: ecco le previsioni di questo secondo mese dell’anno.

L’oroscopo del mese di febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno prevede un periodo piuttosto positivo. In ambito professionale, in particolare, ci saranno molti impegni ma all’orizzonte non mancano le nuove possibilità. Avrete modo di seguire molti progetti, alcuni dei quali potrebbero portarvi a raggiungere obiettivi per voi molto importanti: nella prima parte del mese, però, badate bene a tutte le azioni che farete poiché sarà facile inciampare in errori spesso irreparabili. Buone notizie anche dal fronte finanziario: non sono esclusi guadagni extra.

Buone notizie anche per l’amore secondo l’oroscopo del mese di febbraio 2018 per il Capricorno. Questo mese si distinguerà per l’essere molto favorevole per le coppie. La presenza di Venere nel segno, infatti, porrà fine a quella fase di complicazioni avvenuta nei mesi scorsi. A questo punto non rimane che fare chiarezza nella vostra vita e prendere la strada giusta. Le coppie, comunque, vivranno momenti particolarmente bollenti.