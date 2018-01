Oroscopo febbraio 2018 Ariete: è tempo di recuperare le energie perdute

Sarà un febbraio molto movimentato per i nati sotto il segno dell’Ariete. L’oroscopo di questo secondo mese del 2018 sembra non avere dubbi: il periodo che sta per aprirsi sarà frizzante ed energico, perfetto per vedere il bicchiere mezzo pieno anche in quelle situazioni che sembravano oramai non avere più alcuna speranza. Questa dose dirompente di positività è data dalla presenza di Venere e Mercurio in Acquario ma soprattutto del vostro pianeta guida, Marte, in Sagittario.

Dopo un mese di gennaio complesso e per molti negativo, gli Ariete troveranno finalmente un periodo di tranquillità e rinnovate energie. Nonostante questo, per i nati sotto il segno degli Ariete non mancheranno piccole o grandi sfide: in ogni modo, però, questa tranquillità che vi pervade renderà tutto molto più semplice e la risoluzione dei problemi più immediata di quanto di potesse anche solo immaginare.

Possibili novità sia in ambito professionale sia in amore: in particolare, il mese di febbraio 2018 sarà caratterizzato dall’arrivo di moltissime opportunità, molte delle quali da cogliere al volo. Scrollatevi quindi di dosso paure e titubanze: all’orizzonte ci sono moltissimi viaggi, da completare con il solo ausilio della mente ma soprattutto con il corpo. Non mancheranno, infatti, le occasioni di vedere luoghi nuovi e di conseguenza conoscere persone nuove.