Oroscopo febbraio 2017: ecco i segni che avranno un gran mese e chi deve correre ai ripari

Febbraio è alle porte, cosa ci aspetta per questo mese? Vediamo l’oroscopo di febbraio 2017 cosa ha in serbo per tutti i segni zodiacali. Partiamo dall’Ariete che avrà un mese ricco di novità e riappacificazione in amore; non mancheranno nemmeno buone notizie in ambito professionale. Il Toro, invece, avrà davanti a sé delle settimane votate alla tranquillità. I Gemelli non saranno sereni, andranno infatti incontro a una serie di complicazioni lavorative. Il Cancro, dal canto suo, vivrà in questo febbraio un ottimo momento per l’amore.

Turbolenze familiari e professionali per il Leone mentre la Vergine avrà una serie di decisioni impreviste da dover fronteggiare, il suo carattere critico le permetterà di ponderare attentamente i tanti aspetti da considerarsi. Bene la Bilancia che sarà una calamita per l’amore e per molte nuove, intriganti, occasioni. Gli Scorpione faranno i conti con una serie di stress abbastanza pesanti, mentre i Sagittario si troveranno ad affrontare questioni mai risolte prima, soprattutto in ambito sentimentale.

Un febbraio invidiabile attende invece i Capricorno, che avranno una serena trentina di giorni davanti a sé; non si escludono neppure dei guadagni extra. Acquario vincente: sia nelle questioni umane che sotto il fronte economico, tante complicazioni, invece, attendono i Pesci.