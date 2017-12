Oroscopo dicembre 2017 Vergine: è il momento della svolta

Continuiamo con le previsioni del mese con l’oroscopo di dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine. Sarà un inizio inverno assolutamente positivo per i nati sotto questo segno che – dopo tre anni difficili – si trovano finalmente pronti a mettere in campo tutto ciò che è stato appreso per svoltare definitivamente pagina. Ciò che farà scattare la scintilla del cambiamento sarà ovviamente l’arrivo di Saturno in Capricorno, segno che favorisce i Vergine. Ma cosa aspettarsi quindi da questo periodo?

Se in questi ultimi tre anni Saturno ha messo spesso a dura prova la vostra razionalità e la vostra naturale indole, lo stesso ha contribuito ad aumentare a dismisura il vostro senso di sicurezza sia interiore sia nei confronti degli altri. Siete quindi pronti a spiccare il volo verso nuove avventure: se avete lavorato su voi stessi così come suggerito nel corso dei mesi precedenti, infatti, avrete modo di lavorare per voi stessi senza essere condizionati dai pensieri di chi vi sta intorno in tutti gli ambiti della vostra vita.

Da qui al 2020, quindi, i nati sotto il segno della Vergine potranno valutare nuove opportunità lavorative ma anche sentimentali. In particolare, molti nati sotto questo segno potrebbero incappare in riconoscimenti pubblici per il lavoro svolto mentre i single sentiranno il bisogno di andare alla ricerca della propria anima gemella. Anche se non è detto che la troveranno subito, il mese di dicembre porterà con sé innumerevoli incontri sensuali e appassionati.