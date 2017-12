Oroscopo dicembre 2017 Toro: torna la passione ma attenti alla competizione con gli altri

I nati sotto il segno del Toro si troveranno a dover affrontare un mese complesso, poiché influenzato da così tanti fattori da far sembrare una sfida – più o meno piacevole – ogni nuovo giorno. Ecco allora l’oroscopo del mese di dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro.

Il passaggio di Marte in Scorpione metterà a durissima prova la vostra pazienza, soprattutto quando si tratterà di dover discutere con chi vi sta intorno. Questo influsso negativo di Marte, infatti, si farà sentire soprattutto in quelle situazioni in cui possono generarsi rivalità, come il lavoro. Non è da escludere che dobbiate far prevalere – anche a costo di sembrare antipatici – la vostra posizione: cercate comunque di mantenere i nervi saldi, l’eccesso potrebbe solo giocarvi brutti scherzi.

Così come in ambito professionale, anche in amore potreste risentire di comportamenti eccessivi: se in questo freddo mese di dicembre sarà la passione a dominare molte delle relazioni – sia quelle più recenti sia quelle di lunga data – non c’è da escludere il verificarsi di episodi di gelosia. Fortunatamente, il sestile di Nettuno contribuirà – almeno in amore – ad alleggerire moltissimo queste situazioni e, ovviamente, a far emergere tutta la dolcezza nascosta dentro ad ogni Toro.