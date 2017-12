Oroscopo dicembre 2017 segno per segno: le previsioni per l’inizio dell’inverno

Dicembre è arrivato e, insieme al calendario dell’avvento, è tempo di scoprire cosa ci riserveranno le stelle per questo primo mese d’inverno. In generale, dal 3 al 22 dicembre Mercurio si troverà in posizione retrograda tanto da rendere necessario un rallentamento sostanziale dei nostri ritmi di vita. E’ tempo quindi di prendersi del tempo per sé, per riflettere su ciò che si sta facendo e su eventuali errori da correggere.

Sebbene a molti potrebbe sembrare un mese problematico, dicembre 2017 rappresenterà solamente un periodo di “stasi” o, meglio, un mese più adatto a svolgere lavori e attività intellettuali rispetto a quelle che fisiche. Non fatevi però trarre in inganno, non state assolutamente perdendo tempo: dicembre sarà infatti perfetto per raccogliere informazioni su progetti futuri ma anche fare introspezione su se stessi, sul proprio lavoro o sulle proprie relazioni.

Ma non è tutto: il giorno 20 dicembre, Saturno entrerà in Capricorno. Questo passaggio, oltre a farsi sentire a livello societario, porterà anche cambiamenti radicali nella vita di molti segni zodiacali. L’arrivo di Saturno in Capricorno sarà causa di profonde trasformazioni, nuovi progetti ma soprattutto di scelte consapevoli che porteranno con sé nuovi ed inevitabili equilibri all’interno della propria vita. Il disegno zodiacale di dicembre 2017 è quindi perfetto in vista del nuovo anno, in quanto segno un profondo ed importante periodo di cambiamento…