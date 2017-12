Oroscopo dicembre 2017 Sagittario: è il momento di superare le proprie paure

Continuiamo con l’oroscopo del mese di dicembre 2017 per i Sagittario. I nati sotto questo segno risentiranno della retrogradazione di Mercurio: è infatti possibile che i Sagittario vengano pervasi dalla stanchezza e dalla spossatezza, motivo per cui sarà fondamentale fermarsi per fare un necessario punto della situazione. Il 9 dicembre, invece, Marte entrerà in Scorpione e attiverà quel campo della vostra vita da sempre dedicato alla solitudine, all’introspezione e alla riflessione.

Come accade già per molti altri segni, anche il Sagittario si troverà a dover fare i conti con le proprie scelte di vita e le situazioni talvolta scomode che si trova ad affrontare attualmente. Il mese di dicembre 2017 sarà pertanto perfetto per prendersi il tempo necessario a riflettere sui propri ed eventuali errori ma anche (e soprattutto) sulle aspirazioni e sui progetti che da tempo sono stati messi da parte. I Sagittario avranno così modo di capire quali saranno le cose su cui concentrarsi effettivamente così da ottenere soddisfazioni professionali ma anche relazionali.

Sebbene non vi saranno novità particolari in amore, sembra che sarà l’individualità a godere dei benefici dell‘introspezione. Da qui a febbraio, infatti, i Sagittario saranno in grado di affrontare alcune delle peggiori paure e dare una svolta – talvolta eclatante – alla propria vita, sorprendendo anche tutti coloro che da tempo non credevano più nelle loro potenzialità.