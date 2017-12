Oroscopo dicembre 2017 Pesci: novità e desiderio di cambiamento

Terminiamo la carrellata di previsioni mensile con l’oroscopo di dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci. Il periodo che si è da poco aperto è e sarà caratterizzato da una ritrovata ambizione, soprattutto grazie alla presenza positiva di Marte.

Novità e cambiamenti: sono queste le parole d’ordine per l’oroscopo del mese di dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci. Sembra essere infatti arrivato il momento di interrompere – quasi bruscamente – la normale routine quotidiana per dare spazio, quando possibile, a viaggi ma anche avventure o, in generale, a tutto ciò che può determinare una crescita e uno sviluppo personale. Nel bel mezzo di questo mese di dicembre ricco di novità, non mancherà qualche momento più buio: sino al 10 gennaio, infatti, Mercurio causerà alcune incomprensioni e piccole discussioni. Niente paura: basterà un briciolo di pazienza in più per rimettere tutto a posto.

E l’amore? In questo fortunato e promettente mese di dicembre 2017, per i nati sotto il segno dei Pesci anche la sfera sentimentale non poteva che essere positiva. I single ritroveranno infatti la voglia di andare alla ricerca dell’anima gemella, complice anche una rinnovata e ritrovata passione. Allo stesso modo, anche tutti i Pesci già impegnati in una relazione riusciranno a trascorrere momenti dolci e appassionati con il proprio partner.