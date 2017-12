Oroscopo dicembre 2017 Leone: periodo denso di impegni che richiederà moltissima pazienza

Sembra che per i nati sotto il segno del Leone non vi siano in arrivo particolari sorprese: il mese di dicembre 2017 sarà infatti sin troppo schietto e chiaro, tanto da permettervi di risolvere qualsiasi situazione se armati di pazienza e buonsenso. Il periodo che si è appena aperto – complice le festività e la fine dell’anno – sarà per i Leone denso di impegni, professionali e non, che potrebbero fare arrivare agli ultimi giorni del mese privi di forze.

A differenza di molti altri segni, il Leone risentirà solamente in parte dell’entrata di Saturno nello Scorpione. Questo evento, infatti, vi fornirà tutta l’energia necessaria per riflettere quasi esclusivamente sull’attuale situazione professionale, dandovi quindi modo di ridefinire il vostro ruolo o addirittura proporvi per nuove esperienze. Le risposte saranno comunque molto positive, soprattutto se si lavorerà sul ritrovare armonia ed equilibrio tra mente e corpo.

Il periodo sarà segnato anche dall’arrivo di Marte in Scorpione, fenomeno che metterà a dura prova i rapporti amorosi. Le relazioni già datate potrebbero diventare stressanti, opprimenti e difficili da gestire: anche in questo contesto, così come nel lavoro, sarà necessario solamente armarsi di pazienza, autocritica e perseveranza.