Oroscopo dicembre 2017 Gemelli: sarà un mese con poche certezze

Continuiamo la nostra carrellata di previsioni zodiacali con l’oroscopo del mese di dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli. Il periodo che sta per aprirsi sarà caratterizzato da una consistente perdita di certezze anche se non perderete per niente al mondo il dinamismo che da sempre vi contraddistingue.

Non si può di certo dire che il mese che si è appena aperto abbia molti risvolti negativi, anzi! Marte e Urano – entrambi in posizione favorevole – si occupano infatti rispettivamente di garantire il dinamismo e la voglia di affrontare le giornate che vi contraddistingue oramai da mesi così come di sostenere le vostre idee ed iniziative migliori. A mettere (leggermente) a repentaglio gli equilibri dei nati sotto il segno dei Gemelli è Mercurio: la sua opposizione, infatti, causerà la perdita di alcune certezze. Ma come affrontare al meglio anche questo aspetto?

Niente paura: così come per molti altri segni, il mese di dicembre 2017 rappresenterà il momento ideale per progettare, pianificare e trovare un nuovo equilibrio alla propria vita. E’ importante che i nati sotto il segno dei Gemelli ricordino di essere sempre chiari e schietti, sia con se stessi sia con gli altri.