Oroscopo dicembre 2017 Cancro: è tempo di cambiamenti, soprattutto in amore

Continuiamo ad approfondire le previsioni zodiacali con l’oroscopo del mese di dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro. Questo segno – complice soprattutto l’arrivo di Saturno in Capricorno, dopo tre anni di sosta in Sagittario – si troverà a dover fare i conti con complicati momenti di introspezione e, di conseguenza, anche a necessari cambiamenti nella propria vita con particolare riferimento alla sfera sentimentale.

Non sarà di certo un momento facile per i nati sotto il segno del Cancro che, in questo dicembre 2017, risentono a pieni polmoni dell’ingresso di Saturno in Scorpione. Così come per molti altri segni zodiacali, anche i Cancro dovranno inevitabilmente fermarsi a riflettere e cambiare le carte in tavola per poter ricominciare nel migliore dei modi già a partire da gennaio. Ma cosa significa tutto ciò? Innanzitutto, così come già accennato, è fondamentale trascorrere molto tempo a riflettere su di sé e su quei lati della propria personalità che si sta tendendo ad accentuare troppo o, al contrario, su quelli che ci si sta lasciando indietro. E’ arrivato infatti il momento di riprendere seriamente in mano la propria vita così da poter affrontare tutte le sfide future.

Inevitabilmente, l’introspezione e la riflessione su di sé metterà in discussione prevalentemente l’individualità e le relazioni sentimentali. I Cancro andranno quindi a porsi mille domande, talvolta arrivando a prese di coscienza difficile da digerire sia per sé sia per i partner. Non tutte le relazioni, ovviamente, vedranno una fine: quelle che sopravviveranno a questo momento, anzi, godranno di momenti di reale serenità e intensa passione così come non accadeva da moltissimo tempo.