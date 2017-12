Oroscopo dicembre 2017 Bilancia: amore, passione e divertimento saranno le parole d’ordine

A differenza di molti altri segni, l’oroscopo del mese di dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia riserverà moltissime sorprese e momenti positivi. In particolare, a dare maggiori soddisfazioni sarà la vita sociale: questo significa che si faranno nuove conoscenze, si diventerà più popolari e si vivranno momenti indimenticabili con il proprio partner così come non accadeva da tempo.

Complici di questo freddo dicembre 2017 altamente positivo per l’amore sono Mercurio e Venere in Sagittario. I nati sotto il segno della Bilancia vivranno quindi un periodo di costante buon’umore, almeno sino al 24 dicembre. Sarà quindi il momento perfette per ritagliarvi molti più momenti di svago, magari da condividere con la persona amata o – perché no – destinati a conquistare quella che sarà la vostra metà nella vita. Il mese di dicembre 2017 si rivela altresì ideale per spostamenti di breve durata o addirittura viaggi alla scoperta del mondo.

Le cose, almeno in amore, cambieranno dopo il 24 quando Venere si sposterà in Capricorno. Il 9 dicembre, invece, Marte abbandona il vostro segno per passare in Scorpione: per i nati sotto il segno della Bilancia questo evento rappresenta un ottimo avvenimento in quanto potrebbe portare nuove proposte o opportunità professionali, spesso da cogliere al volo.