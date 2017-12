Oroscopo dicembre 2017 Acquario: emozioni (troppo) forti e un ego smisurato potrebbero provocare tensioni

Continuiamo con l’oroscopo del mese di dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario. Sebbene questo segno tende ad amare concedendosi sempre un po’ di distacco, questo freddo mese di dicembre porterà a situazioni nuove ed inaspettate dettate da emozioni troppo forti da sopportare. Tra queste la gelosia che, ovviamente, potrebbe causare non pochi scontri e tensioni con i partner.

Ma non è tutto: Marte e Giove in posizione negativa – oltre a farvi perdere parte della vostra razionalità – giocheranno anche un ruolo fondamentale nel portarvi a svelare un Ego del tutto smisurato con comportamenti che diventeranno tendenzialmente fastidiosi per chi vi sta intorno. Attenzione quindi a tenere a bada arroganza, superficialità ma anche azioni compiute con leggerezza o facendo il passo più lungo della gamba: in particolar modo, cercate di mitigare il rapporto con collaboratori, colleghi e capi.

I miglioramenti si vedranno solo a partire dal 18 dicembre, quando la Luna nuova sarà in Sagittario: da quel giorno riuscirete ad essere più tranquilli, sia da soli sia in compagnia. Il nostro suggerimento è di ritagliarvi una giornata di totale relax da soli o in compagnia della persona amata. Ricordate comunque che il 2018 porterà con sè anche veri e propri momenti di riscatto, soprattutto grazie ai tanti periodi di introspezione e riflessione che vi troverete ad affrontare.