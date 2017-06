Oroscopo Capricorno giugno 2017 secondo Paolo Fox: frustrazioni e attese

Giugno non porterà svolte positive, la stanchezza non vi abbandona ma non gettate la spugna, in autunno arriverà un’importante cambiamento. Se in questo mese non avrete ancora gratificazioni, dopo stress e nervosismi, iniziate, però, a riassaporare il sapore della risalita. Le soddisfazioni arriveranno tra ottobre e dicembre, finalmente la situazione si sbloccherà portando molte gioie.

Attenzione ai nervosismi, in particolare nei giorni intorno al 12, mentre le tensioni con soci e collaboratori potrebbero manifestarsi tra il 19 e il 25. Le preoccupazioni economiche faranno da protagoniste in questo periodo, dovrete far fronte a molte spese non siate troppo nervosi. Per ciò che concerne l’amore le relazioni consolidate non patiranno particolari scossoni, diverso è per coloro che iniziano ora una frequentazione.

I single potrebbero, infatti, buttarsi in nuove frequentazioni, ma è bene che tengano a mente che i rapporti nati sotto questo cielo necessiteranno del tempo prima di decollare. Le relazioni parallele porteranno molta confusione, se non avete avuto la forza di evitarle a tempo debito mettete in conto che presto potrebbero servirvi il conto.