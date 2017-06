Oroscopo Cancro giugno 2017 secondo Paolo Fox: esaltazione lavorativa e sentimentale, ma nessun ripensamento

Giugno sarà un bellissimo mese per il segno del Cancro, nonostante l’ingombrante presenza di Marte che potrebbe generare qualche irrequietezza. Particolarmente intense saranno le giornate di sabato 24 e domenica 25. Dal punto di vista professionale arriveranno, finalmente, le soddisfazioni che da tempo agognate, aspettate poi che il 6 giugno Venere transiti nel segno per avere il meglio del meglio.

Ora è tempo di decidere se cambiare situazioni che vi hanno affaticato oppure rilanciare, nella speranza che stavolta la prossima mano sia quella fortunata. L’amore torna positivo: un Toro, un Cancro o una Vergine potrebbero rivelarsi partner con i quali costruire una stretta unione. Se, al contrario, vi siete lasciati alle spalle una relazione potrebbe essere davvero pericoloso tornare sui propri passi.

L’unico neo in questo scenario è legato a questioni legali ed economiche che necessitano di essere sistemate: nessun azzardo, siate cauti. Anche una relazione terminata, con degli ex particolarmente agguerriti, potrebbe generare qualche seria problematica se non gestite con diplomazia la situazione.