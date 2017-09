Oroscopo Bilancia ottobre 2017: si risvegliano nuove passioni, ma tutto è ancora da definire…

Dopo mesi di stress e fatica, quello che sta per aprirsi porta con sé una ventata di novità. L’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia prevede infatti un periodo scoppiettante e interessante, sia per quanto riguarda la vita professionale sia per la sfera amorosa.

E’ un mese dalle mille sorprese quello che sta per aprirsi per i nati sotto il segno della Bilancia. Saranno molti infatti gli avvenimenti inaspettati, capaci di lasciare senza parole i nati sotto questo segno ma anche di aprire per loro nuove sfide. A livello professionale è il momento di rimboccarsi le maniche e mettercela tutta per raggiungere gli obiettivi che da tempo vi eravate prefissati. Ad ottobre arriveranno finalmente anche quelle conferme che aspettavate da tempo: attenti quindi a non perdere le opportunità che le stelle vi mettono davanti.

L’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia prevede novità anche il amore e nelle relazioni. Dopo un periodo un po’ fiacco e noioso, i Bilancia vedranno risvegliarsi la passione. Se i single avranno quindi modo di conoscere nuove persone, chi ha già una relazione alle spalle potrà doversi porre delle domande per capire a che punto è davvero un determinato rapporto. Ottobre farà sì che si risolveranno anche molte indecisioni che vi hanno tenuti sveglio nel corso dei mesi precedenti.