Oroscopo Bilancia giugno 2017 secondo Paolo Fox: recupero e nuovi accordi

La Bilancia inizierà nel mese di giugno il suo grande recupero, un’ascesa che inizia ora e che proseguirà nei prossimi mesi. L’ostilità di Venere è superata, dal 6 del mese sarà soltanto un pallido quanto fastidioso ricordo. Parallelamente Mercurio torna attivo, formando uno splendido aspetto con Giove attorno al 14, per non farvi mancare nulla anche il Sole vi benedirà.

Questo mese sarà per voi di ‘partenza’, rinnovo e accordo, è tempo di raccogliere i frutti di tanto impegno pregresso. Soprattutto coloro che detengono un’attività autonomamente godranno di questo flusso entusiasmante. Proprio in virtù di questo senso di onnipotenza non dimenticate la cautela, soprattutto se la vostra è un’impresa familiare.

Veniamo dunque alle questioni sentimentali: giugno, luglio e agosto sono i mesi ideali per convivere e sposarsi. Per chi desidera dei figli potrebbe essere il momento buono. I single faranno i conti con un cielo malizioso che regala grandi batticuori. Le storie nate in questo periodo non saranno usa e getta, la presenza di Mercurio, infatti, le rende potenzialmente importanti.