Oroscopo Ariete giugno 2017 secondo Paolo Fox: mese di revisioni

Secondo le previsioni di Paolo Fox il mese di giugno non sarà facilissimo per l’Ariete a iniziare dai ritmi serratissimi che la prima parte del mese imporrà. Non mancherà, quindi, un forte stress che potrebbe anche portare qualche disagio di natura psicosomatica. Cercate, per quanto possibile, di mantenere calma e serenità nonostante la revisione in ambito professionale che vi investirà.

Accuserete un persistente senso di insoddisfazione, state attenti alle mosse azzardate: potreste tendere a voler ribaltare situazioni anche importanti per sfuggirvi. Datevi il tempo di valutare con calma le situazioni senza la fretta e la pressione tipiche di chi si sente frustrato. Anche la stanchezza si farà sentire, condizionando il vostro rendimento. Le perplessità non risparmieranno nemmeno l’amore: le storie sbocciate grazie al lungo transito di Venere nel segno, ovvero da febbraio a maggio, vanno portate avanti anche se potrebbe sorgere in voi qualche dubbio.

Avrete la tendenza a voler cancellare con un colpo di spugna qualunque legame di natura amorosa, non fate l’errore di addurre a quel rapporto le vostre attuali perplessità e mortificazioni. Prendetevi tempo e valutate con serenità le situazioni.