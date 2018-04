Oroscopo aprile 2018, Scorpione: è tempo di forti emozioni

Dopo un mese rilassante è finalmente in arrivo un periodo denso di emozioni per i nati tra il 23 ottobre e il 22 novembre: ecco l’oroscopo del mese di aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione, passionali e misteriosi.

È un aprile 2018 a dir poco fantastico quello che si è appena aperto per i nati sotto il segno dello Scorpione: nonostante potrebbe stancarvi davvero molto, la vita professionale sarà ricca di stimoli. In questo quarto mese dell’anno è probabile che vi verranno affidate molte responsabilità lavorative ma sarete ripagati dalle tante soddisfazioni: le vostre idee verranno apprezzate tanto che, intorno a voi, potrete già vedere cambiamenti in atto che potrebbero portarvi ad ottenere un ruolo di leader o, comunque, decisionale.

Il mese di aprile 2018 degli Scorpione, però, sarà il mese migliore per l’amore: chi vive in una relazione di coppia vedrà sparire qualsiasi problema ma, sopra ogni cosa, avrà anche modo di sperimentare nuove emozioni con il proprio partner. Per i nati sotto il segno dello Scorpione che sono ancora single, invece, in aprile avranno modo di incappare n nuove avventure e nuovi flirt.