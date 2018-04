Oroscopo aprile 2018, Sagittario: è la passione a far da padrona in questo mese primaverile

Per i nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre in arrivo un mese all’insegna della passione: ecco l’oroscopo del mese di aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario, avventuriero e sfuggente.

È un mese di aprile positivo da ogni punto di vista quello che si è appena aperto per i nati sotto il segno del Sagittario: nel lavoro ci sarà modo di dimostrare tutta la creatività di cui siete dotati, cosa che con buona probabilità vi porterà nuove offerte e proposte in ambito professionale. Il mese di aprile non sarà fatto per il lavoro in squadra: nonostante la vostra spiccata qualità a stare con gli altri, in questo periodo darete il meglio di voi lavorando duramente ma indipendentemente.

Non solo lavoro per i Sagittario che, in questo quarto mese del 2018, godranno di giorni all’insegna della passione e dell’eccitazione: la vostra vita amorosa sarà elettrizzante e, nelle coppie già formate, la passione sarà quasi elettrizzante. I single è bene che seguano l’istinto senza scordarsi, però, di ascoltare anche il buon senso: in aprile possibili sorprese in arrivo.