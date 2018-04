Oroscopo aprile 2018, Pesci: in arrivo momenti di estrema tranquillità

Finalmente un periodo tranquillo e più che positivo per i nati tra il 20 febbraio e 20 marzo: ecco allora l’oroscopo del mese di aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci, malinconici e sognatori.

Niente più stress e giornate sin troppo stancanti per i nati sotto il segno dei Pesci che, in questo quarto mese dell’anno appena iniziato, vedranno finalmente arrivare un periodo tranquillo e ricco di novità: sul lavoro verranno ripagati tutti gli sforzi dei mesi precedenti che, nonostante lo stress e la fatica che vi sono costati, hanno segnato la strada verso il successo. I guadagni potrebbero aumentare ma continuate a fare attenzione alle spese, sperperare non è mai una buona idea.

Qualcuno direbbe che, per quanto riguarda l’amore, i Pesci ad aprile vivranno sospesi a “tre metri sopra il cielo”: Venere entrerà infatti nel vostro segno e vi porterà a vivere momenti indimenticabili con il vostro partner. Buone notizie anche per i single che, in questo mese a dir poco speciale, potrebbero ritrovarsi con l’“imbarazzo della scelta” viste le tante occasioni.