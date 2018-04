Oroscopo aprile 2018 Leone: è l’amore il protagonista di questo mese

Amore e gratificazioni vi attendono se siete nati tra il 23 luglio e il 22 agosto: ecco l’oroscopo del mese di aprile 2018 per i nati sotto il segno del Leone, forte, volenteroso e con i riflettori sempre puntati su di sé.

Questo quarto mese dell’anno, per i nati sotto il segno del Leone, sarà un periodo molto positivo: sebbene con qualche rallentamento, la vita professionale ha preso oramai la giusta direzione. Niente viene dal nulla e quindi per ottenere qualcosa dovrete sudare: con tanti sforzi, impegno – e magari anche con l’aiuto di colleghi – riuscirete ad arrivare al successo. Il mese di aprile sarà ottimo anche per quanto riguarda le vostre finanze, è infatti possibile che arrivino entrate extra e del tutto inaspettate.

Nella vita dei nati sotto il segno del Leone, il vero protagonista sarà l’amore: per aprile 2018, infatti, è in arrivo un periodo d’armonia e tranquillità. Per le relazioni di coppia già avviate, il prossimo mese sarà il momento giusto per approfondire argomenti importanti e aumentare la complicità con il proprio partner. Buone notizie anche per i single che potrebbero voler approfondire la conoscenza di una persona conosciuta nel corso del mese che si è appena concluso.