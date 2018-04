Oroscopo aprile 2018 Gemelli: la confusione regna sovrana

È in arrivo un periodo di confusione tra amore e lavoro per i nati tra il 21 maggio e il 21 giugno: ecco l’oroscopo di aprile 2018 per i Gemelli, vivaci e curiosi.

Un mese complicato per i nati sotto il segno dei Gemelli: in ambito lavorativo è possibile che, come già accaduto in passato, facciate fatica a sentirvi apprezzati nonostante il tanto impegno. Ma niente paura, tutti i vostri sforzi verranno ricompensati con una promozione o, magari, con un aumento del guadagno: l’importante, però, è che vi rendiate conto che il vostro lavoro è apprezzato da tutti coloro che avete intorno.

Per i Gemelli, la vita sentimentale di questo quarto mese dell’anno risentirà inevitabilmente di tutte le insicurezze legate al lavoro e alla vita sociale e viceversa: l’amore influirà, anche troppo, sulle decisioni lavorative. Un aprile all’insegna delle emozioni che potrebbe portare i nati sotto il segno dei Gemelli anche ad esagerare nelle reazioni perdendo il controllo, comportamento del tutto insolito per questo segno