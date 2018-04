Oroscopo aprile 2018, Capricorno: numerose soddisfazioni in arrivo

Per i nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio sarà un mese faticoso ma ricco di soddisfazioni: ecco l’oroscopo del mese di aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno, determinati e saggi.

Sarà un aprile quasi completamente segnato dal lavoro quello dei nati sotto il segno del Capricorno: saranno numerosi i momenti degni di nota, soprattutto per quanto riguarda la vostra carriera. È un mese in cui avrete voglia di distinguervi dagli altri e di emergere ma cercate di andarci piano: per avere successo è determinante che impariate ad apprezzare la condivisione e il lavoro di collaborazione. Con buona probabilità, gli sforzi fatti vi varranno la firma di un contratto piuttosto redditizio.

Per quanto riguarda l’amore, non ci saranno grandi cambiamenti: chi vive già una relazione di coppia potrà godere di momenti intimi e speciali, semplici passeggiate e gite fuori porta vi faranno sentire al settimo cielo. Per i single, invece, in aprile ci sarà la possibilità di fare incontri interessanti e del tutto inaspettati.