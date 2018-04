Oroscopo aprile 2018 Cancro: la primavera è tutta in discesa

Ancora tanto amore e serenità per i nati tra il 22 giungo e il 22 luglio: ecco l’oroscopo di aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro, persone sentimentali ma testarde.

Il mese di aprile per i nati sotto il segno del Cancro si prospetta tranquillo da tutti i punti di vista: in ambito lavorativo non mancheranno alcune preoccupazioni di passaggio che presto lasceranno posto all’eccitazione e a tante nuove idee che potrebbero anche portare a cambiamenti del tutto inaspettati. Nonostante vadano considerate con cautela tutte le questioni finanziarie, per i Cancro si intravede all’orizzonte anche la possibilità di originali e interessanti sviluppi finanziari.

Aprile sarà un mese fantastico anche per l’amore tanto che viene identificato come mese perfetto per eventuali matrimoni o decisioni importanti: le coppie vivranno momenti felicissimi con possibili occasioni speciali dietro l’angolo. Infine, questo quarto mese dell’anno sarà un periodo favorevole anche per i single nati sotto il segno del Cancro: le possibilità di trovare la propria anima gemella in questo mese saranno tante, fondamentale sarà quindi non essere troppo affrettati nel prendere decisioni.