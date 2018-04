Oroscopo aprile 2018 Bilancia: la fatica inizia già a farsi sentire

Ecco le previsioni dell’oroscopo del mese di aprile 2019 per la Bilancia: si prospetta un periodo tra alti e bassi ma ricco di emozioni per i nati tra il 23 Settembre e 22 Ottobre.

È un mese faticoso e complesso quello di aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia: nell’ambito professionale e lavorativo saranno necessari davvero molti sforzi e molto impegno per ottenere i risultati sperati ma il vostro successo è dietro l’angolo. Proprio per questo motivo, il mese in arrivo sarà il periodo giusto per portare avanti tutti quei progetti che rimandate da tempo o che avete chiuso in qualche cassetto troppo tempo fa: i buoni ma sudati risultati nel lavoro vi permetteranno anche di sistemare eventuali situazioni economiche non troppo rosee.

Come per tutti gli altri aspetti della vita, questo quarto mese del 2018 per i Bilancia si prospetta ricco di momenti inspiegabili anche in amore: nessun momento rilassante per questo mese in arrivo ma solo attimi caratterizzati da forti emozioni, attimi molto intensi o di forti tensioni. Non esisteranno insomma le vie di mezzo: per chi vive già una relazione di coppia, infine, è consigliato dedicare più tempo possibile al proprio partner per perseguire insieme gli obiettivi che vi eravate prefissati.