Oroscopo aprile 2018, Acquario: relax di primavera

Un mese denso di emozioni e soddisfazioni per i nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio: ecco l’oroscopo di aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario, intelligenti e pieni di immaginazione.

Un mese tranquillo ma ricco di soddisfazioni quello di aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario: in ambito lavorativo, nonostante le apparenze, sono in arrivo tante possibilità di crescita ma anche di realizzazione. La vostra perseveranza, dedizione e impegno verranno notati tanto che, con buona probabilità, vi verranno offerte promozioni che andranno anche ad incrementare il vostro portafoglio.

L’amore sarà invece protagonista ma solo sino alla metà di questo quarto mese dell’anno: non avete tempo da perdere e dovrete quindi approfittare dei primi quindici giorni del mese per stare vicino alla persona amata o a quella che vorreste avere nella vostra vita. Nella seconda decade del mese Venere lascerà il vostro segno e quindi vivrete momenti molto più tranquilli rispetto al periodo precedente.