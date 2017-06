Oroscopo Acquario giugno 2017 secondo Paolo Fox: trasferimenti, cambiamenti e decisioni

Mercurio e Giove vi rafforzano e portano buona novità attorno al 14 che – per i nati sotto il segno dell’Acquario amanti di cambianti, le svolte improvvise, la creatività e la libertà di movimento – sono necessità capitali. Non fate quindi l’errore, presi dall’entusiasmo dei cambiamenti all’orizzonte, di buttarvici senza riflettere, anche se il vostro istinto vi spingerebbe in quella direzione.

Tra giugno e luglio dovrete pesare adeguatamente la natura di questa svolta. Qualcuno di voi potrebbe valutare anche un trasferimento, cercate di ragionare bene e di non perdere le occasioni realmente irripetibili. Non guasterà nemmeno un pochino di fortuna, che il 13 giugno vi accompagnerà. Gli studenti devono lottare per mantenere la concentrazione.

In amore rispetto ai mesi passati il clima è diverso. Giugno non ha il potere di chiudere i rapporti sentimentali forti e consolidati, ma potrebbe creare delle piccole lontananze o incomprensioni anche per futili motivi. Sapete che la rabbia difficile da controllare, per i nati sotto il vostro segno, può essere deleteria per la coppia. E’ facile discutere per questioni di soldi, soprattutto se in passato le spese sono state eccessive o a fine mese ci sono troppi obblighi da rispettare. Attenti alla tentazione di tradire…in questo mese sarete a rischio.